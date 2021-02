Domenica Live, Claudio Villa e lo scoop sui figli segreti: lite in studio da Barbara D'Urso (Di domenica 14 febbraio 2021) è scoop sui figli segreti a con . Manuela Villa , in studio con il fratello Claudio, racconta: 'Sono stata contattata direttamente dalla figlia del presunto figlio di Claudio Villa . C'era un numero ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) èsuia con . Manuela, incon il fratello, racconta: 'Sono stata contattata direttamente dallaa del presuntoo di. C'era un numero ...

CicoCvtie : ho bisogno della live anche di domenica. non so che ca??????o fare adesso dalle 19:00 alle 21:00. - Gaia25_f1lover : Stesso problema di domenica scorsa ora da chi seguo la live? ?NON SO SCEGLIERE? - Yvanka53 : La ?? la fate cominciare dopo che finisce domenica live per non farle concorrenza?Ma chi non lo guarda che fa nel frattempo? - Lovingy86127828 : RT @AntonellaDb07: Tanto inizierà appena finisce domenica live quindi tra poco daiii #radiopermalosa #PRELEMI - AntonellaDb07 : Tanto inizierà appena finisce domenica live quindi tra poco daiii #radiopermalosa #PRELEMI -