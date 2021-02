Crotone, Stroppa a rischio esonero: idea De Rossi per il sostituto (Di domenica 14 febbraio 2021) L’allenatore Stroppa è a serio rischio esonero e il Crotone pensa ad un nome suggestivo come eventuale sostituto: Daniele De Rossi. Il rendimento del club calabrese è stato veramente deludente, in 21 partite ha conquistato appena 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 15 sconfitte. Serve un cambio di passo immediato per evitare la retrocessione con ampio margine. L’inizio di stagione era stato comunque incoraggiante con buone prestazioni e qualche punto conquistato, poi la squadra ha perso fiducia e sono arrivate sconfitte pesantissime anche con risultati rotondi. Soluzione De Rossi per la panchina del Crotone Sono in corso valutazioni per la panchina del Crotone, la dirigenza starebbe pensando ad un ribaltone in panchina. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) L’allenatoreè a serioe ilpensa ad un nome suggestivo come eventuale: Daniele De. Il rendimento del club calabrese è stato veramente deludente, in 21 partite ha conquistato appena 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 15 sconfitte. Serve un cambio di passo immediato per evitare la retrocessione con ampio margine. L’inizio di stagione era stato comunque incoraggiante con buone prestazioni e qualche punto conquistato, poi la squadra ha perso fiducia e sono arrivate sconfitte pesantissime anche con risultati rotondi. Soluzione Deper la panchina delSono in corso valutazioni per la panchina del, la dirigenza starebbe pensando ad un ribaltone in panchina. La ...

