Crotone Sassuolo 1-1 LIVE: fine primo tempo (Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Sassuolo 1-1 MOVIOLA 3? Punizione Petriccione – Calcio di punizione insidioso di Petriccione: Consigli mette i pugni e respinge. 14? Gol di Berardi – Conclusione mancina vincente del numero 25 neroverde, tornato titolare dopo l’infortunio: tiro sul primo palo e Cordaz beffato. 18? Tiro di Berardi – Ancora l’esterno offensivo del Sassuolo con il mancino: tiro da fuori area ma palla alta che non trova lo specchio. 26? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 3? Punizione Petriccione – Calcio di punizione insidioso di Petriccione: Consigli mette i pugni e respinge. 14? Gol di Berardi – Conclusione mancina vincente del numero 25 neroverde, tornato titolare dopo l’infortunio: tiro sulpalo e Cordaz beffato. 18? Tiro di Berardi – Ancora l’esterno offensivo delcon il mancino: tiro da fuori area ma palla alta che non trova lo specchio. 26? ...

