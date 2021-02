Belen Rodriguez si mostra al quinto mese di gravidanza e i fan l’attaccano: “Dov’è la pancia? Troppo magra” – VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo aver annunciato ufficialmente di aspettare un bambino dal compagno Antonino Spinalbanese, Belen Rodriguez non si nasconde più e mostra sui social le forme della gravidanza. In slip e reggiseno davanti allo specchio, la showgirl argentina si riprende in un VIDEO su Instgram, mostrando e accarezzandosi la pancia del quinto mese: “Ti aspetto…”, scrive. Come fanno notare tantissimi suoi followers però, più che un pancione il suo è ancora un “pancino”: “Ma la pancia Dov’è?” si chiedono infatti in molti, criticando il suo fisico “Troppo perfetto” e il fatto che sia “Troppo magra” per un mamma in attesa. “Incinta? ma che davvero?” aggiungono altri mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo aver annunciato ufficialmente di aspettare un bambino dal compagno Antonino Spinalbanese,non si nasconde più esui social le forme della. In slip e reggiseno davanti allo specchio, la showgirl argentina si riprende in unsu Instgram,ndo e accarezzandosi ladel: “Ti aspetto…”, scrive. Come fanno notare tantissimi suoi followers però, più che un pancione il suo è ancora un “pancino”: “Ma la?” si chiedono infatti in molti, criticando il suo fisico “perfetto” e il fatto che sia “” per un mamma in attesa. “Incinta? ma che davvero?” aggiungono altri mentre ...

