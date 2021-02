Allarme Ebola in Guinea, nuovi casi dopo cinque anni (Di domenica 14 febbraio 2021) Allarme Ebola in Guinea: dal 2016 l’epidemia era sparita nel Paese africano, ma ora ci sarebbero almeno otto contagi confermati e quattro morti A distanza di cinque anni dall’ultima volta, l’Ebola torna ad allarmare la Guinea e scatta immediato l’Allarme. La conferma è arrivata nelle ultime ore con le parole di Sakoba Keita, capo dell’agenzia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)in: dal 2016 l’epidemia era sparita nel Paese africano, ma ora ci sarebbero almeno otto contagi confermati e quattro morti A distanza didall’ultima volta, l’torna ad allarmare lae scatta immediato l’. La conferma è arrivata nelle ultime ore con le parole di Sakoba Keita, capo dell’agenzia L'articolo proviene da Inews.it.

oslaz : Allarme Ebola in Guinea: confermata la presenza del virus - gpaolariete : RT @AkradinaSR: Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo d… - vivodijuvee : RT @rtl1025: ?? Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo de… - martyisnt96 : RT @rtl1025: ?? Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo de… - francy04598976 : RT @rtl1025: ?? Torna l'#Ebola in #Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. 'Siamo di fronte a un'#epidemia', ha assicurato il capo de… -