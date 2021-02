Prada Cup | Ben Ainslie ha accusato il colpo Ineos sotto pressione | ma resta temibile

(Di sabato 13 febbraio 2021) Prima un sonoro montante al mento, poi un micidiale dritto al fianco. E Bendeve incassare, duramente e amaramente. Luna Rossa vsUk: 2-0 dopo la prima giornata. Tutta la spocchia palesata a parole dal britannico nelle ultime due settimane, tutte le sue lamentele per il “cartellino giallo” ricevuto per un’irregolarità sull’outhaul, tutto il suo lessico molto duro nei confronti dell’imbarcazione italiana (“rozzi” e via dicendo) sono stati spazzati via alla prima occasione utile. La Finale dellaCup incomincia col sorriso sulle labbra dei ragazzi di Max Sirena, mentre dall’altra parte della barricata ci si lecca le ferite.e tutta la stampa britannica hanno voluto fare guerra psicologica, sperando di mettere in difficoltà James Spithill e compagni. Erano sicuri di loro stessi, convinti delle ...

Corriere : Coppa America, ci siamo: stanotte la sfida decisiva tra Ineos e Luna Rossa in Prada Cup... - Gazzetta_it : #Prada Cup: Luna Rossa da sogno è 2-0 sugli inglesi nella finale #Vela - ilpost : Iniziano le regate decisive per Luna Rossa - carlottero : RT @ilpost: Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - TutankhatonEdit : RT @ilpost: Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

DIRETTA2021: AL VIA LA FINALE! Si accende questa notte la diretta della finale della2021: dopo grande attesa ecco che lo spettacolo della grande vela torna sotto ai riflettori e per la ...7.00 Coppa America,Luna rossa batte Ineos UK L'equipaggio di Luna Rossa ha vinto le prime due regate della,la competizione velica che ha sostituito la Louis Vuitton, in cui emergerà lo sfidante dell'Emirates team New Zealand nell'America's2021. A Auckland, in Nuova Zelanda, ha battuto per ...Prima un sonoro montante al mento, poi un micidiale dritto al fianco. E Ben Ainslie deve incassare, duramente e amaramente. Luna Rossa vs Ineos Uk: 2-0 dopo la prima giornata. Tutta la spocchia palesa ...Il commento del nostro inviato Gian Luca Pasini: la barca sempre più veloce in queste condizioni e l'equipaggio non sbaglia un colpo ...