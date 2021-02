LIVE Brindisi-Pesaro 4-4, Coppa Italia basket in DIRETTA: si segna pochissimo nei primi 5 minuti (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-12 Penetrazione di Thompson, 1’38” da giocare nel primo quarto. Tripla sul ferro di Gaspardo (top-scorer ieri nel 93-81 dell’Happy Casa su Trieste). 6-12 Penetrazione centrale di Filipovity, palla sul ferro corretta dentro da Cain, time out Vitucci sul massimo vantaggio pesarese. 6-10 FILIPOVITY DA TRE! Pesaro prova il primo allungo di serata, +4. 4’44” a fine primo quarto, 0-2 la situazione falli, sesta palla persa da Brindisi. 6-7 TRIPLA di Filloy. 6-4 THOMPSON! Schiacciata del numero 15. 4-4 Udom, piazzato sullo scadere dei 24. 2-4 Penetrazione di Gerald Robinson, autore di 15 punti ieri. Palla che sfugge di mano a Cain sul passaggio schiacciato di Filloy, avvio con il freno a mano tirato per entrambe le squadre che sembrano ancora dover smaltire le scorie delle fatiche di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 Penetrazione di Thompson, 1’38” da giocare nel primo quarto. Tripla sul ferro di Gaspardo (top-scorer ieri nel 93-81 dell’Happy Casa su Trieste). 6-12 Penetrazione centrale di Filipovity, palla sul ferro corretta dentro da Cain, time out Vitucci sul massimo vantaggio pesarese. 6-10 FILIPOVITY DA TRE!prova il primo allungo di serata, +4. 4’44” a fine primo quarto, 0-2 la situazione falli, sesta palla persa da. 6-7 TRIPLA di Filloy. 6-4 THOMPSON! Schiacciata del numero 15. 4-4 Udom, piazzato sullo scadere dei 24. 2-4 Penetrazione di Gerald Robinson, autore di 15 punti ieri. Palla che sfugge di mano a Cain sul passaggio schiacciato di Filloy, avvio con il freno a mano tirato per entrambe le squadre che sembrano ancora dover smaltire le scorie delle fatiche di ...

