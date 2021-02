La ricerca raccontata dai fumetti: il premio “L’Europa è qui” Mat2Rep2 (Di sabato 13 febbraio 2021) Sfruttare il potenziale dello storytelling a fumetti per divulgare la ricerca scientifica in maniera innovativa. Questa la scelta operata da Mat2Rep, il progetto di ricerca sui biomateriali multifunzionali per l’autoriparazione di organi e tessuti, che vede capofila Fondazione Iret e il Tecnopolo di Bologna “Rita Levi-Montalcini” e che ha scelto di raccontare attraverso il fumetto la propria sfida. Le tavole che raccontano il progetto, finanziato grazie ai Fondi europei di sviluppo regionale, realizzate dal ricercatore Antonio Baldassarro, sono fra i vincitori del premio della Regione Emilia-Romagna ‘L’Europa è qui’, assegnato al racconto delle storie di lavoro, studio, innovazione tecnologica e digitale destinatarie dei Fondi. La premiazione si è svolta venerdì 12 febbraio ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Sfruttare il potenziale dello storytelling aper divulgare lascientifica in maniera innovativa. Questa la scelta operata da Mat2Rep, il progetto disui biomateriali multifunzionali per l’autoriparazione di organi e tessuti, che vede capofila Fondazione Iret e il Tecnopolo di Bologna “Rita Levi-Montalcini” e che ha scelto di raccontare attraverso il fumetto la propria sfida. Le tavole che raccontano il progetto, finanziato grazie ai Fondi europei di sviluppo regionale, realizzate daltore Antonio Baldassarro, sono fra i vincitori deldella Regione Emilia-Romagna ‘è qui’, assegnato al racconto delle storie di lavoro, studio, innovazione tecnologica e digitale destinatarie dei Fondi. La premiazione si è svolta venerdì 12 febbraio ...

