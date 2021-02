Inter, Conte si scusa: “Lite con Agnelli? Ho sbagliato a mostrare il dito medio” (Di sabato 13 febbraio 2021) “È giusto chiarire quanto accaduto nello stadio della Juventus perché c’è stato un risvolto mediatico importante. La verità l’hanno vista e sentita tutti e questo per me è importante. Detto questo io penso che noi siamo persone, siamo dei modelli educativi e quindi noi siamo tenuti, in qualsiasi circostanza, ricordare sempre questo. A me dispiace e sono qui per scusarmi perché a una provocazione ho reagito nella maniera sbagliata“. Così Antonio Conte ha chiuso definitivamente le polemiche attorno all’accesa Lite col presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in occasione della sfida tra Juve e Inter andata in scena in settimana. “Avrei potuto reagire in maniera più simpatica, applaudendo o alzando il pollice, però sarei stato sicuramente più positivo – ha detto Conte ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) “È giusto chiarire quanto accaduto nello stadio della Juventus perché c’è stato un risvolto mediatico importante. La verità l’hanno vista e sentita tutti e questo per me è importante. Detto questo io penso che noi siamo persone, siamo dei modelli educativi e quindi noi siamo tenuti, in qualsiasi circostanza, ricordare sempre questo. A me dispiace e sono qui perrmi perché a una provocazione ho reagito nella maniera sbagliata“. Così Antonioha chiuso definitivamente le polemiche attorno all’accesacol presidente della Juventus, Andrea, in occasione della sfida tra Juve eandata in scena in settimana. “Avrei potuto reagire in maniera più simpatica, applaudendo o alzando il pollice, però sarei stato sicuramente più positivo – ha detto...

