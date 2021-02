I nuovi casi positivi in Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 13 febbraio 2021. Coronavirus, bilancio del 13 febbraio: 13.532 casi e 311 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 13 febbraio 2021. Coronavirus, bilancio del 13 febbraio: 13.532e 311 morti in più su Notizie.it.

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effe… - TgrRai : Rapporto @GIMBE (3-9 febbraio): crollano i contagi tra gli operatori sanitari -64% in un mese, effetto della sommin… - RegLombardia : #LNews A fronte di 36.317 tamponi effettuati, sono 1.849 i nuovi positivi (5%). I guariti/dimessi sono 2.238. ??… - ryjekUS : RT @Corriere: In Italia 13.532 nuovi casi e 311 morti: il bollettino - StracciVolano : @RaiNews Così diffuso il contagio che oggi in Liguria si registrano ben 300 nuovi casi. Sono numeroni -