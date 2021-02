Governo Draghi: sabato il giuramento al Quirinale e fiducia al Senato mercoledì (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi nasce cambiando le regole del gioco. Mario Draghi ha costruito e costituito la sua squadra di Governo lasciando al buio i partiti ed i loro segretari. Questo ha fatto sì che alcuni ministri hanno scoperto di esserlo soltanto quando il ministro incaricato ha dato lettura della lista governativa. Il Governo Draghi: la lista degli scontenti Il Governo dei competenti di Mario Draghi è nato tenendo conto di tutte le forze politiche che lo sosterranno. Sembra, apparentemente, una formazione di Governo figlia del Manuale Cencelli di democristiana memoria e che già sta registrando i primi mal di pancia. L’ex direttore della Bce ha tenuto per sé e per i suoi fedelissimi tutti i ministeri fondamentali, ovvero quelli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilnasce cambiando le regole del gioco. Marioha costruito e costituito la sua squadra dilasciando al buio i partiti ed i loro segretari. Questo ha fatto sì che alcuni ministri hanno scoperto di esserlo soltanto quando il ministro incaricato ha dato lettura della lista governativa. Il: la lista degli scontenti Ildei competenti di Marioè nato tenendo conto di tutte le forze politiche che lo sosterranno. Sembra, apparentemente, una formazione difiglia del Manuale Cencelli di democristiana memoria e che già sta registrando i primi mal di pancia. L’ex direttore della Bce ha tenuto per sé e per i suoi fedelissimi tutti i ministeri fondamentali, ovvero quelli ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - angelosavoia1 : RT @fanpage: 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau' #GovernoDra… - LukaszKort : IT\ITA [????][????????] UE | Repubblica Italiana [????][????????] Unione Europea > Governo della Repubblica Italiana [????][????????]… -