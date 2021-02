Coppia scomparsa a Bolzano: la donna è stata strangolata. Senza esito le ricerche del marito (Di domenica 14 febbraio 2021) Il figlio Benno è in carcere e si dichiara innocente, ma è stato accertato che sua mamma, Laura Perselli, ritrovata cadavere nell'Adige, era stata prima strangolata. E' quanto si apprende da indiscrezioni sull'autopsia effettuata in giornata, su incarico della procura, dal medico legale Dario Ragniero e, per la difesa, dall'anatompatologo Eduard Egarter Vigl. Un risultato importante ai fini delle indagini sul duplice omicidio della donna e del marito, Peter Neumair, il 63 anni, il cui corpo è stato inutilmente cercato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il figlio Benno è in carcere e si dichiara innocente, ma è stato accertato che sua mamma, Laura Perselli, ritrovata cadavere nell'Adige, eraprima. E' quanto si apprende da indiscrezioni sull'autopsia effettuata in giornata, su incarico della procura, dal medico legale Dario Ragniero e, per la difesa, dall'anatompatologo Eduard Egarter Vigl. Un risultato importante ai fini delle indagini sul duplice omicidio dellae del, Peter Neumair, il 63 anni, il cui corpo è stato inutilmente cercato L'articolo proviene da Firenze Post.

