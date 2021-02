Bosco verticale | si fa presto a dire sostenibile Le mie domande sui costi ambientali dei grattacieli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Si era accennato all’argomento nell’ultimo post, tanto vale affrontarlo. Anche perché sembra ormai opinione comune che un albero al ventesimo piano abbia la stessa sostenibilità di uno in piena terra. Ma soprattutto rischia di essere conteggiato come spazio verde nei progetti di riqualificazione urbana, giustificando nuovo cemento. Ovviamente parliamo di lui: ilnel quartiere milanese di Porta Nuova, edificio pluripremiato a livello internazionale e icona globale di biodiversità urbana, a firma dell’archistar Stefano Boeri. Difficile non vederlo apparire, in splendide angolazioni, ogni qualvolta si parla di città sostenibili. E ora non lontano potrebbe sorgere l’orto botanico, stessa firma, e chissà cos’altro. Quello dell’albero in sospensione è una vera e propria moda (o mania) onnipresente nei masterplan dei ...