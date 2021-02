Antonella Clerici distrugge il GF Vip | “È mortificante | il nulla cosmico”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Parole di fuoco quelle della conduttrice televisiva di “È sempre Mezzogiorno”, che non ci pensa due volte a demolire il reality condotto da Signorini: un tipo di televisione, tiene a sottolineare, diseducativa, dei tempi correnti, che non le piace affatto. E poi, una staffilata pure alla D’Urso.picchia duro e afferma che è vero che ci siano alcune situazioni anche divertenti, ma poi il tutto è Articolo completo: dal blog SoloDonna

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Antonella Clerici boccia il GF Vip di Signorini: 'Mortificante' - souslesfeuilles : @TaRulleGulle Il tutto perché rispondeva ad Antonella clerici, piango. Siamo il miglior paese del mondo - infoitcultura : Antonella Clerici e le Pesanti Critiche a Barbara D'Urso! - gretabbr : @xavierbbr e chi è antonella clerici - xavierbbr : RT @gretabbr: @xavierbbr antonella clerici -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

ricorda Fabrizio Frizzi: "La sua morte mi ha cambiato", in occasione della Giornata della ricerca, torna a parlare dell'Airc, di cui è ambasciatrice, e sulle ...Albano interviene a "E' sempre mezzogiorno" Albano è intervenuto in collegamento daa "E' sempre mezzogiorno" e le ha detto "mi manchi". Questo perché qualche mese fa ha partecipato ...Parole di fuoco quelle della conduttrice televisiva di “È sempre Mezzogiorno”, che non ci pensa due volte a demolire il reality ...- SpotiFei : Antonella Clerici intensifies - Antonella Clerici e le Pesanti Critiche a Barbara D’Urso! Giovanni Min… - AnnaCongelata6 : - PasqualeMarro : Antonella Clerici dice Basta e si scaglia cont ...