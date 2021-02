Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà solo su PS5 e non su PS4 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Insomniac Games ha già ribadito più volte che Ratchet & Clank: Rift Apart non uscirà su PlayStation 4. Ora, a pochi mesi prima del lancio lo studio di sviluppo lo ricorda nuovamente a tutti i fan. Recentemente su Twitter, Insomniac Games ha affermato in una serie di tweet che Ratchet & Clank: Rift Apart è stato progettato esclusivamente per PlayStation 5. Non ci sarà alcun porting o versione downgrade del gioco per PS4. Forse è stato il recente annuncio della data di uscita che ha spinto molti fan a pensare a una possibile versione cross-generation. Insomniac Games ha messo a tacere queste domande, rendendo Ratchet & Clank: Rift ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Insomniac Games ha già ribadito più volte chenon uscirà su PlayStation 4. Ora, a pochi mesi prima del lancio lo studio di sviluppo lo ricorda nuovamente a tutti i fan. Recentemente su Twitter, Insomniac Games ha affermato in una serie di tweet cheè stato progettato esclusivamente per PlayStation 5. Non ci sarà alcun porting o versione downgrade del gioco per PS4. Forse è stato il recente annuncio della data di uscita che ha spinto molti fan a pensare a una possibile versione cross-generation. Insomniac Games ha messo a tacere queste domande, rendendo...

