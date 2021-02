Postura | traumi e sport | i consigli del medico

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Per metterci al riparo da malattie e disturbi invalidanti quali il mal di schiena, le cervicalgie, gli spasmi muscolari è importante mantenere in salute il sistema muscolo scheletrico ed eseguire una attività fisica costante proporzionata alle ‘capacità’ individuali. Ma quali sono le strategie per mettere a sistema trattamenti mirati e personalizzati? L’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con il dottor Gianluca Fratoni Medico chirurgo, Osteopata, posturologo e direttore sanitario del Centro ‘Chinesis’ a Roma specializzato in fisioterapia e rieducazione posturale.

Sabbath_fed : Quando si infiamma un #tendine, le cause principali (ad eccezione di traumi violenti diretti), di solito sono: 1)… -

Ultime Notizie dalla rete : Postura traumi

La Gazzetta dello Sport

... passando per un colpo di freddo, uno sforzo eccessivo oppure la cattivaquotidiana. In ... Mal di schiena eCi sono anche casi di mal di schiena dovuti ad un trauma, ad esempio un ...... ragion per cui è necessario prevenirne eventuali. Come per ogni articolazione, si possono ... Ecco come prevenire i fastidiosi problemi all'anca La prima forma di prevenzione è la. Una ...Si fatica molto su e giù sai gradini. "Salire e scendere è un movimento naturale, si impara da piccoli insieme al camminare – spiega Massimo Pirola, personal trainer -. Usare le scale tutti i giorni, ...