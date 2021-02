Grande successo per Mina Settembre, pronta la seconda stagione: le indiscrezioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’attesa di scoprire come finirà la prima stagione di Mina Settembre, in tanti si chiedono già se ci sarà un prosieguo della fiction. La serie televisiva ‘napoletana’, diretta da Tiziana Aristarco, è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Al momento la Rai e la IIF non hanno fornito informazioni ufficiali in merito ad un sequel. Di certo però qualcuno ci sta pensando visti gli ottimi risultati di ascolti raggiunti fin ora nelle cinque puntate trasmesse su Rai 1 in prima serata. Secondo quanto apprende Anteprima24.it, infatti, i produttori starebbero già pensando ad una seconda stagione e avrebbero già avuto una chiacchierata informale con la protagonista, Serena Rossi. Fra l’altro nei giorni scorsi a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’attesa di scoprire come finirà la primadi, in tanti si chiedono già se ci sarà un prosieguo della fiction. La serie televisiva ‘napoletana’, diretta da Tiziana Aristarco, è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Al momento la Rai e la IIF non hanno fornito informazioni ufficiali in merito ad un sequel. Di certo però qualcuno ci sta pensando visti gli ottimi risultati di ascolti raggiunti fin ora nelle cinque puntate trasmesse su Rai 1 in prima serata. Secondo quanto apprende Anteprima24.it, infatti, i produttori starebbero già pensando ad unae avrebbero già avuto una chiacchierata informale con la protagonista, Serena Rossi. Fra l’altro nei giorni scorsi a ...

