CorSport: per partecipare a Sanremo Ibra si allenerà in Riviera con un preparatore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport fornisce qualche dettaglio sull’organizzazione messa in piedi dal Milan per consentire a Zlatan Ibrahimovic di partecipare al Festival di Sanremo come ospite fisso. “Al momento il piano non è ancora definitivo ma le ipotesi cominciano a circolate e tra queste c’è la possibilità che Zlatan possa allenarsi in Riviera nei giorni cruciali del Festival per evitare il continuo spostamento tra Lombardia e Liguria”. Il club vuole evitare allo svedese di percorrere in auto 300 km al giorno dopo ogni allenamento a Maranello. Sarebbe troppo stressante. Così, “Il Milan gli metterà a disposizione una struttura per allenarsi e lo farà accompagnare da un preparatore atletico che lo seguirà passo per passo”. Ibra si riunirà alla squadra solo il 3 marzo, giorno di Milan-Udinese. “In modo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport fornisce qualche dettaglio sull’organizzazione messa in piedi dal Milan per consentire a Zlatanhimovic dial Festival dicome ospite fisso. “Al momento il piano non è ancora definitivo ma le ipotesi cominciano a circolate e tra queste c’è la possibilità che Zlatan possa allenarsi innei giorni cruciali del Festival per evitare il continuo spostamento tra Lombardia e Liguria”. Il club vuole evitare allo svedese di percorrere in auto 300 km al giorno dopo ogni allenamento a Maranello. Sarebbe troppo stressante. Così, “Il Milan gli metterà a disposizione una struttura per allenarsi e lo farà accompagnare da un preparatore atletico che lo seguirà passo per passo”.si riunirà alla squadra solo il 3 marzo, giorno di Milan-Udinese. “In modo ...

