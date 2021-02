Britney Spears: piccola vittoria in tribunale contro il padre (Di venerdì 12 febbraio 2021) Britney Spears e sua madre stanno facendo una battaglia legale a Jamie Spears, perché non vogliono che l’uomo sia a capo della conservatorship che tiene in gabbia la popstar. Lo scorso novembre c’è stata una prima piccola vittoria, quando la giudice ha approvato la compagnia scelta da Britney (la Bessemer Trust) per gestire – insieme a Jamie – il patrimonio della star. Il padre della cantante però si è opposto, congelando di fatto la situazione. Ieri durante la nuova udienza la giudice Brenda Penny ha respinto le obiezioni di mr Spears ed ha nominato ufficialmente la Bessemer Trust Co. come co-conservatore. Da oggi infatti papà Spears vedrà dimezzato il suo potere decisionale sui ‘big money’ di Britney. L’avvocato ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 febbraio 2021)e sua madre stanno facendo una battaglia legale a Jamie, perché non vogliono che l’uomo sia a capo della conservatorship che tiene in gabbia la popstar. Lo scorso novembre c’è stata una prima, quando la giudice ha approvato la compagnia scelta da(la Bessemer Trust) per gestire – insieme a Jamie – il patrimonio della star. Ildella cantante però si è opposto, congelando di fatto la situazione. Ieri durante la nuova udienza la giudice Brenda Penny ha respinto le obiezioni di mred ha nominato ufficialmente la Bessemer Trust Co. come co-conservatore. Da oggi infatti papàvedrà dimezzato il suo potere decisionale sui ‘big money’ di. L’avvocato ...

