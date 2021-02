Bahamas, sopravvivono su isola deserta per 33 giorni mangiando cocco e ratti: salvati tre cubani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Disavventura a lieto fine per tre cubani, due uomini e una donna, che per 33 giorni sono sopravvissuti mangiando cocco, molluschi e ratti dopo aver fatto naufragio sull'isola deserta dell'arcipelago ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) Disavventura a lieto fine per tre, due uomini e una donna, che per 33sono sopravvissuti, molluschi edopo aver fatto naufragio sull'dell'arcipelago ...

