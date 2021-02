Xiaomi mostra il concept di uno smartphone senza porte | pulsanti e cornici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021)sembra non avere freni ed in questa prima parte dell’anno sta davvero facendo la differenza rispetto agli altri produttori, con tante novità già annunciate ed altre che arriveranno nell’immediato futuro. Nelle ultime ore, in rete, è stato pubblicato direttamente dal colosso cinese un video-di presentazione per unodotato di display a cascata privo disu tutti e quattro i lati, qualcosa di veramente unico ed entusiasmante. Loè al momento indicato come “”, non si hanno quindi ulteriori informazioni in merito. Quello che sappiamo però è che le curvature su tutti e quattro i lati raggiungono gli 88 gradi, andando di fatto ad eliminare la possibilità di integrazione didi qualsiasi ...