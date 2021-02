“Trenta minuti di allenamento al giorno valgono più di lunghe sessioni in palestra: così attiviamo le sirtuine” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “30 minutes”. E’ questo il nome del programma di allenamento intensivo che sta spopolando fra le star di tutto il mondo. Trenta minuti di allenamento intenso al giorno che valgono più di due di due o addirittura tre ore di attività in palestra. Dal calciatore Modibo Diakité alle attrici internazionali Laia Costa e Ida Lundgren fino alla principessa Arabella von Liechtenstein e ai vip italiani Carolina Rey, Luca Capuano e la cantante Fiordaliso, sono in tanti che seguono questo nuovo approccio al benessere fisico e mentale, promosso dal giovane trainer delle celebrità Ione Acosta. I risultati andrebbero aldilà della semplice buona forma fisica. Con un piccolo investimento di tempo ogni giorno si otterrebbero risultati sul benessere in generale, compreso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “30 minutes”. E’ questo il nome del programma diintensivo che sta spopolando fra le star di tutto il mondo.diintenso alchepiù di due di due o addirittura tre ore di attività in. Dal calciatore Modibo Diakité alle attrici internazionali Laia Costa e Ida Lundgren fino alla principessa Arabella von Liechtenstein e ai vip italiani Carolina Rey, Luca Capuano e la cantante Fiordaliso, sono in tanti che seguono questo nuovo approccio al benessere fisico e mentale, promosso dal giovane trainer delle celebrità Ione Acosta. I risultati andrebbero aldilà della semplice buona forma fisica. Con un piccolo investimento di tempo ognisi otterrebbero risultati sul benessere in generale, compreso ...

FQMagazineit : “Trenta minuti di allenamento al giorno valgono più di lunghe sessioni in palestra: così attiviamo le sirtuine” - WeAreTennisITA : Si deciderà al quinto ?? ???? ?? Fabio Fognini non molla il match, vince il quarto set per 6-3 e costringe Salvo Caru… - petricvre : tremila persone hanno già visto the world to come e io sono qua da trenta minuti a cercare un link ok - saponepermani : @chaoticusertris Facciamo tra trenta minuti? - 1cafm : Il calcio é vita Il calcio è emozione Il calcio è divertimento Il calcio è gioia Il calcio ti fa divertire Il calci… -