"The Hunt", l'ultimo film targato Blumhouse: un'idea forte e tanta suspense (Di giovedì 11 febbraio 2021) THE Hunt Sky Uno ore 21.15. Con Hilary Swank, Betty Gilpin e Ike Barinholtz. Regia di Craig Zobel. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 35 LA TRAMA Dodici persone, di varia età e sesso, estranee tra di loro si svegliano in una capanna tra i boschi. Tutti ignorano perchè si trovano lì. Ma non ci mettono molto a saperlo. Sono state catturate e radunate per servire come prede in una caccia all'uomo organizzata da ricconi in vena di sensazioni forti (la principale è cacciare e uccidere persone che ritengono inferiori). Presto il numero delle prede si assottiglia finchè non resta in vita solo una ragazza con passato militare che si rivela tostissima. Al punto di eliminare i suoi inseguitori fino a uccidere in duello la miliardaria che aveva organizzato il party infernale. PERCHÈ VEDERLO Perché è l'ultimo film della ...

