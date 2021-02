Terra dei fuochi e tumori | esiste un legame | lo certifica l’Istituto superiore di Sanità

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelladeisi muore, gli abitanti lo denunciano da anni assieme a scienziati e ambientalisti.diadesso louna «relazione causale», o di «concausa», tra il disastro ambientale avvenuto negli ultimi decenni nelladeie l’insorgenza in quel territorio di diversie malformazioni congenite“. Rifiuti e insorgenza diÈ questo l’ultimo rapporto conclusivo iniziato nel 2016 e presentato dal procuratore Francesco Greco aldi. L’insorgenza di alcuni tipi di tumore come il cancro al seno, malformazioni, asma e leucemie, sono collegate allo ...

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e simbolo della lotta alla Terra dei fuochi commenta con tono amaro all'Adnkronos il report che riconosce il collegamento dei tumori ai rifiuti per anni ...