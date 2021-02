Taylor Swift lancia un messaggio tra le righe ai suoi fan: nasconderebbe la data di lancio del suo nuovo disco (Di giovedì 11 febbraio 2021) Taylor Swift sta mettendo sul mercato un nuovo disco, che si chiama Fearless – Taylor’s Version. Si tratta di una nuova versione firmata dalla cantautrice che ripropone i brani dell’album del 2008 + 6 inediti. L’annuncio del nuovo disco sui social, però, ha lasciato i fan perplessi. Perché? Taylor Swift e il messaggio segreto Questo è il messaggio che la cantautrice ha lasciato al pubblico. I fan più attenti hanno notato, però, delle lettere in maiuscolo dove non dovrebbero esserci e viceversa. Unendo le lettere in maiuscolo, si ottiene la scritta APRIL NINTH, cioè il 9 Aprile 2021. Infatti, in inglese si indica prima il mese e poi il numero del giorno. L’anno, invece, visto che ha annunciato ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021)sta mettendo sul mercato un, che si chiama Fearless –’s Version. Si tratta di una nuova versione firmata dalla cantautrice che ripropone i brani dell’album del 2008 + 6 inediti. L’annuncio delsui social, però, ha lasciato i fan perplessi. Perché?e ilsegreto Questo è ilche la cantautrice ha lasciato al pubblico. I fan più attenti hanno notato, però, delle lettere in maiuscolo dove non dovrebbero esserci e viceversa. Unendo le lettere in maiuscolo, si ottiene la scritta APRIL NINTH, cioè il 9 Aprile 2021. Infatti, in inglese si indica prima il mese e poi il numero del giorno. L’anno, invece, visto che ha annunciato ...

