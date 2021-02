SuperG Uomini: medaglia sfiorata per Paris (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una quinta posizione per Dominique Paris nel SuperG Uomini di oggi, 11 febbraio 2021, a Cortina. Una gara terribile con diversi atleti usciti durante la gara e con la sopresa Baumann. SuperG Uomini: come abbiamo perso la prima medaglia mondiale? Niente medaglia. Anche nel SuperG Uomini gli italiani non riescono a centrare il podio, anche se vanno sicuramente meglio delle donne. Dominik Paris è stato fatto scendere dal terzo gradino da uno straordinario Romed Baumann. Una pista con un tracciato fantasioso e un po’ difficile forse, con il salto Vertigine che chiedeva molto controllo nella porta successiva e risultato rdeterminante per l’intera gara. Sulla nuova Vertigine di Cortina, sono usciti subito i primi tre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una quinta posizione per Dominiqueneldi oggi, 11 febbraio 2021, a Cortina. Una gara terribile con diversi atleti usciti durante la gara e con la sopresa Baumann.: come abbiamo perso la primamondiale? Niente. Anche nelgli italiani non riescono a centrare il podio, anche se vanno sicuramente meglio delle donne. Dominikè stato fatto scendere dal terzo gradino da uno straordinario Romed Baumann. Una pista con un tracciato fantasioso e un po’ difficile forse, con il salto Vertigine che chiedeva molto controllo nella porta successiva e risultato rdeterminante per l’intera gara. Sulla nuova Vertigine di Cortina, sono usciti subito i primi tre ...

sowmyasofia : SuperG Uomini: medaglia sfiorata per Paris - MoliPietro : SuperG Uomini: medaglia sfiorata per Paris - publipromoita : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, Kriechmayr vince il SuperG uomini. Paris quinto ? - Wally_84 : RT @SkySport: Mondiali di sci a Cortina, Kriechmayr vince il SuperG uomini. Paris quinto ? Obiettivo Sci #SkyCasaVeneto Dal 7 al 21 febbrai… - Fantacalciok : Mondiale Sci Alpino Cortina 2021, SuperG uomini: ecco come é andata -