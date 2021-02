Sulla lettera di Recalcati a Renzi, una riflessione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal quotidiano degli Agnelli, Massimo Recalcati indirizza una struggente? lettera nella quale? difende a spada semi-tratta l’operato di Matteo Renzi che ha portato alla caduta di Giuseppe Conte. Una difesa improbabile, acritica, rabbiosa, fossilizzata sugli ultimi momenti di vita politica del Renzismo, volutamente priva di uno sguardo rivolto alle? origini.? Una sonata minore Sulla stessa aria? della stagione della Leopolda: il livore. L’ultimo peana esordisce infatti col dente avvelenato?? verso Massimo D’Alema, il Grande Colpevole di Tutto, accompagnato da una stoccata a Bersani, tradendo un rancore antico e oggi, che la fine è vicina, libero di sgorgare. Con l’avversione verso questi due era iniziata la trionfale avanzata di Telemaco, col? dito puntato verso di loro finisce la parabola di Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal quotidiano degli Agnelli, Massimoindirizza una struggente?nella quale? difende a spada semi-tratta l’operato di Matteoche ha portato alla caduta di Giuseppe Conte. Una difesa improbabile, acritica, rabbiosa, fossilizzata sugli ultimi momenti di vita politica delsmo, volutamente priva di uno sguardo rivolto alle? origini.? Una sonata minorestessa aria? della stagione della Leopolda: il livore. L’ultimo peana esordisce infatti col dente avvelenato?? verso Massimo D’Alema, il Grande Colpevole di Tutto, accompagnato da una stoccata a Bersani, tradendo un rancore antico e oggi, che la fine è vicina, libero di sgorgare. Con l’avversione verso questi due era iniziata la trionfale avanzata di Telemaco, col? dito puntato verso di loro finisce la parabola di Italia ...

