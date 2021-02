Maltempo | esonda il Volturno in piena | sindaco Capua chiude le scuole

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPreoccupazione a(Caserta) e nei comuni limitrofi, tra cui Bellona e Pontelatone, per l’zione in molti punti del fiume, il cui livello si innalzato per le piogge abbondanti fino ad oltre sette metri. IldiLuca Branco ha emesso un’ordinanza urgente che dispone per domani la chiusura di tutte ledi oggi ordine e grado a “causa delladel fiume”. Lo stesso Branco ha deciso poi dire alcune strade, mentre la Provincia di Caserta ha disposto la chiusura della strada provinciale 333 che collegaa Castel. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

in Campania: ancora incerta l'entità dei danni causati dalle forti pioggeOggi ilha regalato una tregua, ma la pioggia di ieri ha colpito gravemente Solopaca, Guardia Sanframondi, Ponte, San Lorenzo Maggiore e gran parte della Valle Telesina. La stessa area già ...Preoccupazione a Capua (Caserta) e nei comuni limitrofi, tra cui Bellona e Pontelatone, per l’esondazione in molti punti del fiume Volturno, il cui livello si innalzato per le piogge abbondanti fino a ...Sembra una scena già vista, la stessa del 2015, con i vigneti sott’acqua in Valle Telesina. Il fiume Calore stanotte ha rotto gli argini ed è esondato invadendo i terreni che ...