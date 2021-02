LIVE Modena-Knack Roeselare, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dei round robin 2 – Orario, programma, tv e streaming di Modena-Roeselare – La cronaca di Modena-Kemerovo – La cronaca di Modena-Verva Varsavia Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata del secondo round robin di Champions League maschile: in campo al PalaPanini alle 18.00 Leo Shoes Modena e i belgi del Knack Roeselare. Si chiude oggi al PalaPanini di Modena il secondo round robin del girone D. I gialloblù hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale battendo il Kuzbass Kemerovo di Ivan Zaytsev e il Verva Varsavia di Andrea ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dei round robin 2 – Orario, programma, tv e streaming di– La cronaca di-Kemerovo – La cronaca di-Verva Varsavia Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alladella sfida valida per la terza giornata del secondo round robin dimaschile: in campo al PalaPanini alle 18.00 Leo Shoese i belgi del. Si chiude oggi al PalaPanini diil secondo round robin del girone D. I gialloblù hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale battendo il Kuzbass Kemerovo di Ivan Zaytsev e il Verva Varsavia di Andrea ...

