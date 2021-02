Highlights e gol Bayern Monaco-Tigres 1-0: Finale Mondiale per club 2020 (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli Highlights e gol di Bayern Monaco-Tigres 1-0, Finale del Mondiale per club, la squadra di Flick vince il trofeo. Nel primo tempo la squadra bavarese controlla il gioco e trova il gol al 18? con Kimmich ma la rete è annullata col var per fuorigioco di Lewandowski. Nella ripresa però arriva il gol di Pavard, stavolta al contrario inizialmente annullato e poi convalidato col var. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Glie gol di1-0,delper, la squadra di Flick vince il trofeo. Nel primo tempo la squadra bavarese controlla il gioco e trova il gol al 18? con Kimmich ma la rete è annullata col var per fuorigioco di Lewandowski. Nella ripresa però arriva il gol di Pavard, stavolta al contrario inizialmente annullato e poi convalidato col var. SportFace.

