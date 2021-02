Covid: Trento, Umbria e Bolzano in rosso scuro nella mappa Ue (Di giovedì 11 febbraio 2021) Trento, Bolzano e Umbria sono le aree d'Italia in rosso scuro nella mappa aggiornata dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Risultano quindi le zone del Paese più a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021)sono le aree d'Italia inaggiornata dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Risultano quindi le zone del Paese più a ...

statodelsud : Covid, nuova mappa dei colori Ue: Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro - Pino__Merola : Covid, nuova mappa dei colori Ue: Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro - granpinoo : RT @fanpage: Le tre aree italiane inserite in zona rosso scuro. - infoitinterno : Covid: mappa Ue, Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro Breaking News - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Covid: Trento, Umbria e Bolzano in rosso scuro nella mappa Ue #covid -