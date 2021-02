Bomba su Un posto al Sole: l’attrice di punta lascia la serie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un posto al Sole: è stata presa la decisione sull’addio dell’attrice di punta sui social i fan hanno espresso il loro dissenso Un posto al Sole (Instagram)Un posto al Sole è una famosissima soap opera in onda su Rai 3 dal 1996. Ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente prodotta in Italia ed è anche la più longeva, con 5628 puntate. Non è la classica soap opera in cui la trama è incentrata sull’amore. La serie tratta spesso di cronaca nera, incentrate su temi sociali, comiche e sfondi surreali. Tra le varie vicende che vengono raccontate spesso si parla di camorra, rapine e sequestri. La storia è incentrata intorno agli abitanti di un palazzo di Posillipo, proprio di fronte al mare e al ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 febbraio 2021) Unal: è stata presa la decisione sull’addio deldisui social i fan hanno espresso il loro dissenso Unal(Instagram)Unalè una famosissima soap opera in onda su Rai 3 dal 1996. Ambientata a Napoli, è la prima soap opera interamente prodotta in Italia ed è anche la più longeva, con 5628te. Non è la classica soap opera in cui la trama è incentrata sull’amore. Latratta spesso di cronaca nera, incentrate su temi sociali, comiche e sfondi surreali. Tra le varie vicende che vengono raccontate spesso si parla di camorra, rapine e sequestri. La storia è incentrata intorno agli abitanti di un palazzo di Posillipo, proprio di fronte al mare e al ...

Lucoprofene : RT @majap: Coming out: io a #Basovizza ci vivo, diocane! Anzi, io vivo a #Bazovica, il posto dove nel 1930 (!) morirono fucilati per ordin… - capo_di_bomba : @giulym53 Anche prima... o al posto della cena - masoraso1 : @Abyss84Jigsaw @RadioSavana Cazzo peggio di così c’è solo la bomba atomica. Se al suo posto ci fosse stato sbirulino avrebbe fatto meglio - karlkamus : RT @majap: Coming out: io a #Basovizza ci vivo, diocane! Anzi, io vivo a #Bazovica, il posto dove nel 1930 (!) morirono fucilati per ordin… - ObiBeatBox : RT @majap: Coming out: io a #Basovizza ci vivo, diocane! Anzi, io vivo a #Bazovica, il posto dove nel 1930 (!) morirono fucilati per ordin… -