Uomini e Donne, presentata la nuova tronista curvy: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la scelta di Sophie Codegoni, ecco che a Uomini e Donne è subito arrivata una nuova tronista molto diversa a quelle cui siamo abituati. Si tratta infatti della prima tronista "curvy" della storia del programma di Maria De Filippi. Lei si chiara Samantha ed è una splendida mora dagli occhi azzurro ghiaccio. Nata a Sapri, vive a Roma da anni e per questo motivo ha un accento romano molto spiccato. Una chicca riguarda il suo provino: a quanto pare Samantha era già stata provinata due anni fa ma poi tra lei e Angela Nasti, la redazione di Uomini e Donne aveva deciso di mettere sul trono la 19enne influencer napoletana. Il suo trono si rivelò un po' un flop, visto che la storia con la sua scelta durò pochissimo, e nel ...

