Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 10 febbraio 2021: la scelta di Davide

anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 10 febbraio, nella nuova puntata del dating show Oggi ad Uomini e Donne, in base alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, vedremo la scelta di Davide. Si partirà vedendo i riassunti del percorso delle due corteggiatrici che subito dopo entreranno in studio per salutare tutti e per ringraziarsi tra di loro per il sostegno e la correttezza. La prima a rientrare è Beatrice, già con le lacrime agli occhi. Il tronista di Uomini e Donne ripercorre i loro momenti più importanti, vissuti con forte emozione. Davide ammette di essere rimasto colpito dal suo essere bambina e pura e che, ad un certo punto, avrebbe voluto ...

