Suicidio | più a rischio i maschi che vivono in zone rurali

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Sono stati oltre diecimila in 35 anni i suicidi che hanno coinvolto bambini e ragazzi in Italia. “Dal 1981 al 2016, infatti, sono stati registrati 1.752 suicidi nella fascia di età 10-17 anni e 9.897 nella fascia 18-25 anni”. A ripercorrere la storia degli ultimi decenni in materia di suicidi tra i giovani è Maurizio Pompili, ordinario di Psichiatria della Sapienza Università di Roma e direttore del Servizio di prevenzione del suicidio dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea. La casistica è contenuta in una recente indagine condotta da Pompili, insieme a un gruppo internazionale di esperti, intitolata ‘Trends and ecological results in suicides among Italian youth aged 10-25 years: A nationwide register study’ e pubblicata sul ‘Journal of affective disorders’.