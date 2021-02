Prada | da Unicredit prestito ' sostenibile' da 90 mln

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) -sottoscrive con il gruppo bancarioun nuovo finanziamento legato alla sostenibilità. Si tratta di unquinquennale di 90 milioni di euro e prevede la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di "target quantitativi in materia di sostenibilità ambientale", che saranno certificati da un soggetto terzo e indipendente. I target riguardano la "rigenerazione e riconversione degli scarti di produzione" e l'incremento della quota di energia autoprodotta. Gli investimenti dihanno permesso di ridurre gli scarti di produzione legati ai prodotti di abbigliamento, pelletteria e calzature e, allo stesso tempo di gestirne efficacemente le fasi di raccolta e smaltimento. Sul fronte energetico, prosegue il piano di investimenti per la realizzazione di impianti ...

Ci sono gruppi bancari come Intesa Sanpaolo, Fineco, Unicredit, Bper. Gruppi del settore energetico ... Gruppi della moda come Prada. Società pubbliche del calibro di Leonardo, Ferrovie, Trenitalia, ...Il gruppo della moda ha ottenuto da Unicredit un nuovo prestito quinquennale legato alla sostenibilità. Servirà a raggiungere l'autosufficienza energetica con il fotovoltaico ...Una parte rilevante di questi interventi sarà concentrata sulle sedi produttive e logistiche di Levanella in Toscana.