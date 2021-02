TV7Benevento : Pd: Zingaretti convoca Comitato politico alle 14,30 da remoto... - LuisaRagni : RT @TgLa7: Governo: #Zingaretti convoca comitato politico Pd - TgLa7 : Governo: #Zingaretti convoca comitato politico Pd - ilaria_nofasci : RT @AQUILA71025422: @antoniopolito1 Bravo Antonio Polito Triste ma esatta analisi dell'attuale politica del mio partito. Zingaretti dimetti… - AQUILA71025422 : @antoniopolito1 Bravo Antonio Polito Triste ma esatta analisi dell'attuale politica del mio partito. Zingaretti dim… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti convoca

Il Tempo

Il sì a Draghi da Berlusconi,, Salvini e la delegazione del M5S aveva chiuso il secondo ... Il Conte ter naufraga in mezzo a un mare di veti e il presidente della Repubblicaal ...Perfino, non esattamente un leone da tastiera, non disdegna di usare Facebook per "fatto ... Per approfondire MattarellaDraghi: "Serve un governo di alto profilo" Breda Lo stop di Iv,...Roma, 10 feb (Adnkronos) - Nicola Zingaretti ha convocato per 14,30, da remoto, il Comitato politico del Pd, di cui fanno parte il vice segretario ...Così al termine dei due giri di consultazioni Mario Draghi può già contare su un’ampia maggioranza parlamentare, pronta ad appoggiarlo in maniera incondizionata quindi senza particolari veti o paletti ...