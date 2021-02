Oscar 2021, le shortlist includono l'Italia solo tra musica e documentari (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono state rivelate le shortlist degli Oscar 2021, che anche quest’anno hanno tagliato fuori l’Italia. O meglio, a leggere queste prime nomination – non definitive: si tratta di nove titoli individuati per alcune categorie, che verranno poi ridotte alle famose cinquine – Notturno di Gianfranco Rosi è fuori dai giochi. La storia si ripete: esattamente come un anno fa successe a Il traditore, o nel 2019 a Dogman. Questa volta il documentario del regista di Fuocoammore era stato nominato per concorrere nella categoria a Miglior film straniero. Invece, per decisione dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Notturno non è più in lizza, con la consolazione di appartenere al gruppo pre-finale dei Migliori documentari. Altra compensazione, nella shortlist a nove ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono state rivelate ledegli, che anche quest’anno hanno tagliato fuori l’. O meglio, a leggere queste prime nomination – non definitive: si tratta di nove titoli individuati per alcune categorie, che verranno poi ridotte alle famose cinquine – Notturno di Gianfranco Rosi è fuori dai giochi. La storia si ripete: esattamente come un anno fa successe a Il traditore, o nel 2019 a Dogman. Questa volta ilo del regista di Fuocoammore era stato nominato per concorrere nella categoria a Miglior film straniero. Invece, per decisione dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Notturno non è più in lizza, con la consolazione di appartenere al gruppo pre-finale dei Migliori. Altra compensazione, nellaa nove ...

