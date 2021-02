M5S in frantumi, la base: «Per Grillo ci vuole l’esorcista». Crimi rinvia il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) M5S in frantumi e «Grillo da esorcista». Crimi lo stigmatizza con l’ultima disposizione postata sul Blog delle stelle che recita (e intima): «Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati». Il dado è tratto. E ogni minuto che passa crolla un pezzo. Ad ogni nuovo annuncio, si perde un attivista. E ad ogni sua puntuale smentita, l’intera compagine ci rimette in credibilità. L’ultima bufera – nel caos di fronde e defezioni. Adunate alla raccolta sul web, e contrordini ufficializzati sul blog – è esplosa dopo l’intervento di Beppe Grillo. Che è arrivato addirittura a definire “grillino” Mario Draghi. E la domanda sorge spontanea: cosa non si direbbe pur di convincere la base a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) M5S ine «da esorcista».lo stigmatizza con l’ultima disposizione postata sul Blog delle stelle che recita (e intima): «Ilsul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso. I nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati». Il dado è tratto. E ogni minuto che passa crolla un pezzo. Ad ogni nuovo annuncio, si perde un attivista. E ad ogni sua puntuale smentita, l’intera compagine ci rimette in credibilità. L’ultima bufera – nel caos di fronde e defezioni. Adunate alla raccolta sul web, e contrordini ufficializzati sul blog – è esplosa dopo l’intervento di Beppe. Che è arrivato addirittura a definire “grillino” Mario Draghi. E la domanda sorge spontanea: cosa non si direbbe pur di convincere laa ...

