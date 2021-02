Governo Draghi, colpo di scena M5S: Grillo rinvia il voto su Rousseau. Covid: dalla Ue più vaccini all’Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla sorte del Governo Draghi incombe la spaccatura del Movimento Cinque Stelle. Lo scontro all’interno di M5S costringe Grillo a rinviare il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau, per evitare una frattura che può essere fatale al tentativo dell’ex presidente della Bce. Durante le consultazioni lo stesso premier incaricato ha parlato di “novità positive” che “a breve” arriveranno dall’Unione europea sul fronte della lotta al Covid. Ci si attende un aumento della fornitura di vaccini. Grillo: “Draghi uno di noi…” “Aspettiamo a votare che Draghi abbia le idee chiare, un po’ di pazienza. Ho detto no alla Lega e lui mi ha risposto… non lo so, vediamo…'” ha dichiarato Grillo nel ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla sorte delincombe la spaccatura del Movimento Cinque Stelle. Lo scontro all’interno di M5S costringere ildegli iscritti sulla piattaforma, per evitare una frattura che può essere fatale al tentativo dell’ex presidente della Bce. Durante le consultazioni lo stesso premier incaricato ha parlato di “novità positive” che “a breve” arriveranno dall’Unione europea sul fronte della lotta al. Ci si attende un aumento della fornitura di: “uno di noi…” “Aspettiamo a votare cheabbia le idee chiare, un po’ di pazienza. Ho detto no alla Lega e lui mi ha risposto… non lo so, vediamo…'” ha dichiaratonel ...

