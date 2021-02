Ermal Meta ricorda Sanremo 2018: “Vittoria Inaspettata con mio fratello”. Fabrizio Moro risponde (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ermal Meta ricorda la Vittoria al Festival di Sanremo 2018: “Inaspettata con mio fratello Bizio”. Fabrizio Moro risponde e scatena i fan. Ermal Meta celebra due compleann speciali sui social ricordando la pubblicazione del suo primo album da solista e la Vittoria al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021)laal Festival di: “con mioBizio”.e scatena i fan.celebra due compleann speciali sui socialndo la pubblicazione del suo primo album da solista e laal Festival dicon il brano “Non mi avete fatto niente” L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

hznll28 : RT @perchetendenza: 'Ermal': Perché esattamente tre anni fa Ermal Meta e Fabrizio Moro vincevano il Festival di Sanremo 2018 col brano 'Non… - iosonolaltro : RT @BluLella: Noi in ansia per il primo ascolto delle canzoni ERMAL META: - lapacechenonho_ : RT @dimmichecredi: CI RENDIAMO CONTO CHE PER FABRIZIO MORO È UNA DELLE VITTORE PIÙ BELLE PERCHÉ CONDIVISA CON ERMAL META, SI? NO? - barbaramusic79 : RT @LaGazzettaWeb: «Un milione di cose da dirti»: @MetaErmal a #Sanremo2021 con una canzone d'amore semplice ma universale - BarbaraSegaler1 : RT @LaGazzettaWeb: «Un milione di cose da dirti»: @MetaErmal a #Sanremo2021 con una canzone d'amore semplice ma universale -