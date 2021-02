Dopo il like di Icardi alla Juve | anche Wanda provoca sui social | “Oggi tutto bianco e nero”

TuttoMercatoWeb : ?? #Icardi, like ai festeggiamenti social della #Juve dopo l'eliminazione dell'#Inter - superdrumm : #Icardi mette il like a Ronaldo dopo la qualificazione della Juve. Conte gli ha messo il medio. #JuveInter - ophveli : comunque quella sottile differenza di chi pubblica screen per i 3 numeri, dove ottenere un tot di like ecc, e lo vu… - SpazioInter : Icardi, like alle foto degli juventini dopo la vittoria sull'Inter - - Vivo_e_vegeto : RT @PieAgo95: COPPA ITALIA | Continua a far discutere la semifinale di #CoppaItalia tra #Juventus ed #Inter Dopo gli alterchi tra #Conte e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo like

...dei primi due episodi Dieci episodi che raccontano il totale sgretolamento della Terrala ... every wave, Every sky, every cloud Every grave is longing Pulling you from the sky Justlove will ...Direbbe così Ezio Greggio , noto tifoso della Juve, nell'identificare in quel Mauricardi - che su twitter mette il suoai festeggiamenti dei giocatori bianconeriil pari con l'Inter che ...Insieme a Fondazione Carolina abbiamo fatto una lista di semplici regole per i ragazzini che si approcciano al mondo social per la prima volta ...Una storia finita da anni, ma che nonostante tutto ancora vive di qualche strascico. Un like su Instagram, nel 2021, non dovrebbe significare poi così tanto. Ma nel calcio, dove tutto è amplificato no ...