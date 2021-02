Dayane Mello, parla il fratello Juliano: ecco perchè è rimasta nella casa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Juliano, il fratello di Dayane Mello, ha voluto dire la sua sul lutto che entrambi stanno affrontato e la decisione di proseguire il GF Vip. Questo ultimo periodo per Dayane Mello sicuramente è molto difficile, a causa del lutto in famiglia ed ecco perché il fratello Juliano ha voluto dire la sua sull’incidente di Lucas Leggi su youmovies (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies., ildi, ha voluto dire la sua sul lutto che entrambi stanno affrontato e la decisione di proseguire il GF Vip. Questo ultimo periodo persicuramente è molto difficile, a causa del lutto in famiglia edperché ilha voluto dire la sua sull’incidente di Lucas

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - Ros_Mello_ : RT @C90Linda: Rosalinda traumatizzata come noi dal periodo in cui aveva litigato che Dayane... che sofferenzaaaaa #rosmello - froggyhalo : -