Cristina Parodi retroscena sul matrimonio con Gori | “Abbiamo provato a…”

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’,ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata. Nota giornalista e conduttrice televisiva, laha esordito in tv negli anni ’80 per poi diventare un volto storico delle reti Mediaset. Nel 2012, approda a Sky fino ad arrivare in Rai nel 2014, alla conduzione de ‘La vita in diretta‘ e ‘Domenica In‘. Dal 1995,è la moglie di Giorgio, imprenditore e politico. Sapete com’è stato il loro primo incontro? Scopriamolo insieme.e l’incontro con Giorgio: correvano gli anni ’90 Durante la sua intervista rilasciata per il programma ‘Oggi è un altro giorno‘ condotto da Serena Bortone, laha parlato apertamente ...