Crisi di governo | Renzi | ' Lo rifarei | Draghi è più politico di Conte'

'Lo rifarei'. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivendicato la sua azione che ha portato alla Crisi di governo. 'Ho detto no a delle poltrone personalmente e come squadra. Da punto di vista della vecchia politica sono un pazzo. Pensavano di asfaltare me e hanno finito per andare a casa loro'

'Lo rifarei'. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivendicato la sua azione che ha portato alla crisi di governo. 'Ho detto no a delle poltrone personalmente e come squadra. Da punto di vista della vecchia politica sono un pazzo. Pensavano di asfaltare me e hanno finito per andare a casa loro', ...

Le proposte delle imprese a Draghi per la ripresa

... occasione irripetibile per uscire dalla crisi determinata dalla pandemia e costruire un nuovo ... nell'incontro con Draghi, assicurando il sostegno del sistema camerale alle politiche del Governo. "Sei ...

Crisi di governo, domani il voto M5S su Rousseau, Conte: “Fossi iscritto voterei sì” Fanpage.it Il super-ministero dell’obbligo per mettere fiori nei bazooka

Occorre un cambiamento di civiltà, non solo di governo», scrive ancora Beppe Grillo ... Solo un Super-Ministero per la Transizione ecologica può affrontare le crisi che cinquant’anni di economia ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

La crisi è grave e la sensazione che il presidente incaricato si muoverà con autonome decisioni è molto fondata e diventa ritrita la questione, a cui gran parte del subalterno sistema informativo del ...

Occorre un cambiamento di civiltà, non solo di governo», scrive ancora Beppe Grillo ... Solo un Super-Ministero per la Transizione ecologica può affrontare le crisi che cinquant'anni di economia ...

La crisi è grave e la sensazione che il presidente incaricato si muoverà con autonome decisioni è molto fondata e diventa ritrita la questione, a cui gran parte del subalterno sistema informativo del ...