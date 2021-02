Conte, gesto del dito medio e lite con Agnelli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) TORINO - Clima rovente all'Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter . Una sfida che valeva tanto per entrambe le formazioni e che alla fine ha visto la squadra di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) TORINO - Clima rovente all'Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter . Una sfida che valeva tanto per entrambe le formazioni e che alla fine ha visto la squadra di ...

AndreaOrlandosp : Da Conte parole importanti e utili , una lezione a molti che smonta una campagna strumentale e ingenerosa che va av… - Dieberto : RT @glmdj: Non perdiamoci dietro i deliri post lite #Conte #Agnelli, la cosa da focalizzare è l'obiettivo raggiunto, la #finale, senza perm… - AntonioCorsa : @crisinter82 Ma non facevo cronaca, dicevo la mia opinione. La mia opinione è che Conte debba essere squalificato p… - CavBiancoNero3 : La cosa che mi fa impazzire è che se il gesto l’avesse fatto Pirlo alla panchina dei senza tetto ora avremmo Nani,… - dbd73 : @scarla84 @BelfortJuve @capuanogio Ti inventi pure la dinamica pur di difendere l'indifendibile. Conte non si è gir… -