Bruce Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Il caso risale allo scorso novembre. NEW YORK (STATI UNITI) – . A riportare la notizia è stato Tmz. Il media americano ha scritto come l’arresto del Boss è avvenuto lo scorso novembre in New Jersey. La notizia è stata tenuta segreta sia dagli agenti che dallo staff dell’artista. Nessuna conferma ufficiale da parte del cantante o delle stesse autorità americane. Nelle prossime settimane, almeno secondo quanto scritto dallo stesso giornale, il Boss è atteso in tribunale. L’arresto L’arresto è avvenuto lo scorso novembre in New Jersey. Il cantautore è stato fermato all’interno della Gateway National Recreation Area di Sandy Hook dalle forze dell’ordine con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa. A riferire la ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Il caso risale allo scorso novembre. NEW YORK (STATI UNITI) – . A riportare la notizia èTmz. Il media americano ha scritto come l’arresto del Boss è avvenuto lo scorso novembre in New Jersey. La notizia è stata tenuta segreta sia dagli agenti che dallo staff dell’artista. Nessuna conferma ufficiale da parte del cantante o delle stesse autorità americane. Nelle prossime settimane, almeno secondo quanto scritto dallo stesso giornale, il Boss è atteso in tribunale. L’arresto L’arresto è avvenuto lo scorso novembre in New Jersey. Il cantautore èfermato all’interno della Gateway National Recreation Area di Sandy Hook dalle forze dell’ordine con l’accusa diindispericolata e consumo di alcol in una zona chiusa. A riferire la ...

Corriere : Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza a novembre: comparirà in tribunale - Corriere : Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza a novembre: comparirà in tribunale - HuffPostItalia : Tmz: 'Bruce Springsteen arrestato a novembre per guida in stato di ebbrezza' - M_windu_ : qualcosa non quadra - robertozoppi68 : RT @Adnkronos: '#BruceSpringsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza' -