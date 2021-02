Avanti un altro: a marzo partirà la nuova edizione e ci sarà una grande novità (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A partire da marzo 2021, Avanti un altro tornerà di nuovo a fare compagnia ai telespettatori. Il quiz di Canale 5 sta scaldando i motori per tornare in grande stile dopo un ritardo dovuto a problemi legati al Coronavirus. In origine infatti il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis sarebbe dovuto partire con la nuova edizione già all'inizio del 2021. A gennaio e febbraio invece su Canale 5 sono andate in onda puntate inedite di Caduta Libera. Dal prossimo mese però il game show condotto da Gerry Scotti farà spazio ad Avanti un altro. Il ritorno di Avanti un altro La nuova edizione di Avanti un altro è stata ritardata a causa di alcuni problemi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A partire da2021,untornerà di nuovo a fare compagnia ai telespettatori. Il quiz di Canale 5 sta scaldando i motori per tornare instile dopo un ritardo dovuto a problemi legati al Coronavirus. In origine infatti il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis sarebbe dovuto partire con lagià all'inizio del 2021. A gennaio e febbraio invece su Canale 5 sono andate in onda puntate inedite di Caduta Libera. Dal prossimo mese però il game show condotto da Gerry Scotti farà spazio adun. Il ritorno diunLadiunè stata ritardata a causa di alcuni problemi ...

