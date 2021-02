Atalanta | Zapata | “Mio gol importante ma abbiamo sfruttato le occasioni”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una notte indimenticabile per l'che battendo il Napoli al Gewiss Stadium, ha conquistato la finale di Coppa Italia. La Dea ha aperto le marcature con una bellissima rete di Duvanbravo a sfruttare con la sua fisicità leda gol. Il commento ai microfoni della Rai dial temine del match: "Sì è stato un golche ha sbloccato il match ma era piùcome si esprimeva la squadra che non ha mai mollato nonostante le difficoltà. Oggi siamo riusciti a vincere e andare in finale e questo era il nostro obiettivo. La squadra ha tenuto bene e nonostante qualche errore commessoledavanti. Dedico il mio gol alla mia famiglia, moglie e figli".caption id="attachment ...

SerieA : Zapata ?? Pessina ?? ?? L'@Atalanta_BC conquista la finale di #CoppaItalia ???? ?? ?? #CoppaItalia #WeAreCalcio - Eurosport_IT : Doppio #Pessina e #Zapata: l'Atalanta batte il Napoli e va in finale di Coppa Italia con la Juventus. Seconda final… - Atalanta_BC : #AtalantaNapoli | 2-0 | 45' ?? #Zapata si ritrova il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma, sbilanciato,… - arkino82 : RT @angelo_forgione: In finale meritatamente l'#Atalanta. Bucare il #Napoli di oggi è troppo facile. Hysaj a zona apre varco a Zapata. Poi… - SiaranBolaLive : FT #CoppaItalia #Semifinal Leg2 Atalanta 3-1 Napoli (Zapata 10’, Pessina 16’, 78’---Lozano 53’) Agg: 3-1 Atalan… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Zapata

Passano altri 6 minuti e l'raddoppia: sempreprotagonista, questa volta con un assist a servire Pessina, che batte Ospina da due passi al 16'. I movimenti di Osimhen non producono ...L'è in finale di Coppa Italia per la quinta volta nella sua storia, la seconda negli ultimi ... In attacco, come all'andata,e Muriel insieme, sostenuti da Pessina. Gattuso, invece, ...L'Atalanta batte il Napoli 3-1 nella semi finale ... la gara a favore degli uomini di Gianpiero Gasperini è il gol di Zapata, siglato al 10' su assist di De Roon. Sei minuti più tardi è Pessina ...BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta raggiunge la Juventus nella finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini si impone nel doppio confronto con il Napoli, prendendosi meritatamente la gara di ritorno ...