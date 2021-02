Vaccini agli anziani nell’area nord di Napoli | a Giugliano solo 1290 richieste I dati di tutti i comuni

(Di martedì 9 febbraio 2021) Partono domani i80enni in Campania. Al momento sono 127mila legiunte alla piattaforma regionale dove è possibile prenotarsi su oltre 300milapresenti in Regione. Di questi 127mila sono 74mila donne e 53mila uomini. Prenotazioni per ie provincia Per prenotarsi basta collegarsi alla piattaforma Soresa a questo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, perso… - BalivaNino : @meb Parli di piano vaccini, chi dobbiamo vaccinare quando i vaccini non ci sono!!!! I tamponi sono stati fatti agl… - fradelliq : RT @kio_avalon: Perché i vaccini sono sempre preferibili agli anticorpi monoclonali – [Segue Traduzione e qualche piccola aggiunta] Grazie… - Meira85253235 : L’amministrazione Trump aveva chiesto agli Stati Uniti di rinunciare all’alleanza COVAX, un’iniziativa guidata dall… - sara80elmi : RT @kio_avalon: Perché i vaccini sono sempre preferibili agli anticorpi monoclonali – [Segue Traduzione e qualche piccola aggiunta] Grazie… -

...ulteriori studi sul ruolo dei cibi surgelati come"superficie per la trasmissione del virus..., in Italia somministrato il 91% delle dosi Sono 2.630.102 le dosi di vaccino contro il Covid - ...Come si potrebbero fare, se non nel curricolare? Ecco i miei consigli per riaprire la scuola in sicurezza: Faccia fare al più presto iinsegnanti ealunni. 2. Faccia fare uno ...09 FEB - Le vaccinazioni anticovid in Puglia per gli ultra 80enni inizieranno in Puglia a partire dal 22 febbraio. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Agli ultra 80enni sarà s ...FIRENZE. È già in fase di consegna, nella giornata di martedì 9, la prima fornitura del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, destinata alla Toscana: in tutto 15.400 dosi, di cui 3.400 dosi consegnate al ...